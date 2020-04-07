У Києві вже 279 випадків коронавірусу - Кличко

На сьогодні в столиці вже 279 підтверджених випадків COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу, збільшилась на 12 людей. З них 4 дітей, один медик, один випадок за минулу добу на жаль летальний", - сказав Кличко.

За його словами, загалом у столиці вже 279 підтверджених випадків коронавірусу.

"Захворіли три жінки віком від 34 до 41 року та двоє дівчаток – їм по три роки, а також п'ятеро чоловіків - від 31 до 67 років. І двоє хлопчиків – шести та п'ятнадцяти років. Один чоловік, 36-ти років, помер", - сказав Кличко.

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Як повідомлялось, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.