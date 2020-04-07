На Буковині вже у 38 медиків підтвердили коронавірус

У Чернівецькій області вже 38 медичних працівників захворіли на коронавірус. Переважна більшість медиків лікуються амбулаторно.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"На сьогодні ми уже маємо 38 медиків, які мають встановлений діагноз COVID-19. З них 33 лікуються амбулаторно, п'ятеро у медичних закладах. Не всі хворі медики мають ознаки захворювання. Тобто, це може бути і безсимптомне носіння. Епідеміологи поки ще визначають, скільки із хворих медиків заразились під час виконання своїх обов'язків, а скільки у позаробочий час", - сказала Гусак.

Також вона зазначила, що найбільше медиків захворіло у Чернівцях та Хотині.

"Більша частина хворих лікарів з Чернівців у міській лікарні №1. Також серед інфікованих є і головний лікар однієї з міських лікарень", - додала чиновниця.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області встановлений діагноз COVID-19 мають 14 медиків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало.

У Чернівецькій області підтвердили вже 248 випадків захворювання на коронавірус.