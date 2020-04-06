У Чернівцях в реанімації перебуває немовля породіллі з підозрою на COVID-19

У Чернівцях у реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля, яке народилося від жінки з підозрою на інфікування коронавірусом.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля. Це хлопчик, який народився від матері із підозрою на COVID-19. Стан малюка покращився, його зняли із кисневої дотації", - йдеться у повідомленні.

Також в обласній адміністрації повідомили про стан пацієнтів, які перебувають у реанімаціях обласної, міської та чотирьох районних лікарень.

Так, у реанімаціях шістьох лікарень області перебуває 6 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 13 людей із підозрою на нього. Четверо із цих пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень, у двох з них підтверджено COVID-19, інші двоє очікують результатів аналізів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 38 пацієнтів померли, а 28 людей одужали.

У Чернівецькій області зафіксували 220 випадків інфікування COVID-19, з них 5 - летальні.