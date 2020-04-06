Українців без декларацій з лікарем просять дзвонити "103"
Про це надав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Якщо у людини відсутня підписана декларація з сімейним лікарем і є симптоми, які свідчать про можливе інфікування коронавірусною хворобою, тоді людина повинна набрати 103 - номер швидкої медичної допомоги. Саме там диспетчер підкаже або спрямує до вас мобільну бригаду", - сказав Ляшко.
Він додав, що решта мають телефонувати своїм сімейним лікарям, які прийматимуть подальше рішення. У більшості випадків лікар направить до людини мобільну бригаду для забору зразків.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли.