На Харківщині підтвердили перший випадок коронавірусу - голова ОДА

На Харківщині підтверджено перший випадок коронавірусу – у людини, яка нещодавно повернулася з-за кордону.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Facebook.

"На Харківщині зафіксовано офіційно перший випадок коронавірусу. Особа перебуває на ізоляції. Хвороба проходить у легкій формі. Коло контактних осіб відоме. Ці особи знаходяться під наглядом лікарів. Проводяться відповідні медичні роботи. Ситуація контрольована", - заявив у відео зверненні Кучер.

У пресслужбі Харківської ОДА Укрінформу уточнили, що хворий нещодавно повернувся з-за кордону.

"За інформацією обласного управління охорони здоров'я, це молода людина, яка нещодавно була у Франції. Молодше 30 років, точний вік ми називати не можемо. Госпіталізації не потребує і знаходиться на самоізоляції. В контакті були 17 осіб. Всі вони також на самоізоляції, за ними ведеться медичне спостереження", - заявили в пресслужбі ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Із них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

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На даний момент коронавірус підтверджено: Вінницька область — 16 випадків; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 7 випадків; Донецька область — 2 випадки; Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки; Закарпатська область — 1 випадок; Запорізька область — 10 випадків; Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків; м. Київ — 74 випадки; Київська область — 41 випадок; Львівська область — 5 випадків; Луганська область — 2 випадки; Миколаївська область — 1 випадок; Одеська область — 6 випадків; Полтавська область — 1 випадок; Рівненська область — 9 випадків (1 летальний); Сумська область — 5 випадків (1 летальний); Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний); Харківська область — 1 випадок; Херсонська область — 1 випадок; Хмельницька область — 1 випадок Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків; Черкаська область — 3 випадки; Чернігівська область — 1 випадок.