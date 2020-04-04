У Кличка порахували, скільки Київ втрачає через карантин

Через карантин бюджет Києва втрачає 1 600 мільйонів на місяць, і це ще не остання цифра.

Про таке розповів мер міста Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

"Втрати 1 600 мільйонів. Ми порахували попередньо. Попередньо. Це не остання цифра. До мене звертаються люди та кажуть: ви бачите, мій бізнес зараз закрився, дайте мені працювати, тому що я втрачаю гроші й так далі. А я ставлю запитання у відповідь: а скільки коштує твоє здоров’я, скільки коштує здоров’я твоїх мами чи тата, чи твоїх близьких? Тому що це не іграшки. Ми бачимо, що в деяких країнах відсоток людей, які помирають, до 10%. Кожен десятий! Зараз шалені цифри. І це не жарти. Це дуже серйозно. І тому, вибачте, ми будемо втрачати. Це вимушені кроки. Це непопулярні кроки. Це зупинка київського транспорту, це зупинка бізнесу. Але коли стоїть питання здоров’я та життя, то здоров’я і життя, без сумніву, є пріоритетом", - очільник столиці.

Він також повідомив що було проведене засідання Київради, де переглянули бюджет і перекинули на медичну галузь 894 мільйони.

"Це додаткові гроші на зарплату працівникам медичної сфери, особливо інфекційних відділень. Вкрай важливо підтримати тих людей, які знаходяться на сьогодні на передовій", - підкреслив Віталій Кличко.

Він також уточнив, що попри втрати бюджету, місто не повинне зупинятися у своєму розвитку.

"І тому я дуже радий, що відкрилася частина розв’язки на Шулявському мосту, два з’їзди зроблено. Зараз зроблений з’їзд на вулиці Богатирській. Відкритий шлях, де були довгий час ремонтні роботи. Продовжується будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Життя в місті не повинне зупинятися. І місто повинне далі жити".