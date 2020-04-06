В Україні є вісім повітряних суден для аеромедичної евакуації хворих на коронавірус
Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"В Україні в стані готовності до проведення аеромедичної евакуації знаходиться вісім повітряних суден, три - це судна Державної служби надзвичайних ситуацій і п’ять одиниць - Національної гвардії України, які в складних випадках зможуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров'я, які можуть провести реанімаційні заходи на території нашої країни", - сказав Ляшко.
Він розповів, що загалом за минулу добу кількість виїздів екстреної медичної допомоги - 13 744, з них викликів з підозрою на коронавірус було 89, всіх 89 осіб було госпіталізовано до закладів охорони здоров'я.
За словами Ляшка, паралельно з цим в кожному регіоні працюють мобільні бригади для забору зразків на тестування. За минулу добу ці бригади забрали 676 зразків біологічного матеріалу, які доставлені у вірусологічні лабораторії для проведення тестування на коронавірусну хворобу.
Також Ляшко додав, що наразі МОЗ робить усе можливе для того, щоб розширити тестування на коронавірус.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли.