В Україні є вісім повітряних суден для аеромедичної евакуації хворих на коронавірус

В Україні в стані готовності знаходяться вісім повітряних суден для проведення аеромедичної евакуації хворих на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні в стані готовності до проведення аеромедичної евакуації знаходиться вісім повітряних суден, три - це судна Державної служби надзвичайних ситуацій і п’ять одиниць - Національної гвардії України, які в складних випадках зможуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров'я, які можуть провести реанімаційні заходи на території нашої країни", - сказав Ляшко.

Він розповів, що загалом за минулу добу кількість виїздів екстреної медичної допомоги - 13 744, з них викликів з підозрою на коронавірус було 89, всіх 89 осіб було госпіталізовано до закладів охорони здоров'я.

За словами Ляшка, паралельно з цим в кожному регіоні працюють мобільні бригади для забору зразків на тестування. За минулу добу ці бригади забрали 676 зразків біологічного матеріалу, які доставлені у вірусологічні лабораторії для проведення тестування на коронавірусну хворобу.

Також Ляшко додав, що наразі МОЗ робить усе можливе для того, щоб розширити тестування на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли.