Штаб боротьби з COVID-19 в областях перегляне заклади, які приймають хворих — Ляшко

У штабі боротьби з коронавірусом сформували 4 групи, які поїхали до областей для перегляду правильності визначення закладів, які приймають хворих на COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У штабі розглянуто певні питання готовності закладів охорони здоров'я до зустрічі з COVID-19. Особливо закладів першої хвилі, яких ми затвердили наразі 240. Тому на штабі було сформовано 4 групи, до яких входять представники Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І сьогодні ці групи поїхали кущовими напрямками до областей для того, щоб переглянути правильність визначення закладів, які будуть надавати медичну допомогу людям з коронавірусною хворобою, а також практичні рекомендації щодо облаштування закладів, правильності санітарного сортування", - зазначив Ляшко.

Головний санітарний лікар також повідомив, що відвідав Броварську центральну районну лікарню. Ляшко закликав керівників закладів охорони здоров'я взяти на озброєння приклад санітарного сортування на вході до цієї ЦРЛ.

"Тиждень тому ми розгорнули наметові містечка біля інфекційних лікарень, але в даному конкретному випадку в Броварах розгорнуто це на вході на територію лікарні та сортуються всі підозрілі на COVID-19 – в одну сторону підходять, а всі інші для того, щоб потрапити до певних відділень лікарні, проходять температурний скринінг, дистанційну обробку і надалі рухаються по певних коридорах, аби не перетиналися потоки хворих з температурою, хворих з травмами, лікарі теж йдуть по окремому напрямку", - розповів Ляшко.

Він додав, що це створює певні незручності на етапі, коли налагоджується робота, але це вимушені заходи, які дозволять запобігти поширенню коронавірусної хвороби і занесенню інфекції в заклади охорони здоров'я, в яких ще не перебувають хворі з підозрою або хворі на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 37 летальних, 27 пацієнтів одужали.