Підозри на COVID-19 зареєстровані в усіх областях, окрім Миколаївської – МОЗ

Підозри на коронавірусну хворобу зареєстровані в кожній з областей, Миколаївська область єдина, де не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу 5 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Випадки підозри на коронавірусну хворобу зареєстровані в кожній з областей. Миколаївська область – єдина область, в якій не зареєстровано жодного випадку коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Він також інформував, що за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в Києві - 30, у Тернопільській області – 25 і в Кіровоградській області – 18.

За словами головного санітарного лікаря, найбільше число випадків з початку епідемії зареєстровано в Києві – 225, у Чернівецькій області - 220 та в Тернопільській області – 160.

Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби у порівнянні з минулою добою становить 14%. "У статевій і віковій структурі з підтверджених випадків коронавірусної хвороби наразі лідерство за жінками - маємо 55% випадків, зареєстрованих серед жінок, і 45% серед чоловіків", - зазначив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.