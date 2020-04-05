До апарату ШВЛ підключені 18 хворих на коронавірус – Ляшко

В Україні до апарату штучної вентиляції легень підключені 18 хворих на COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу у неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До апаратів штучної вентиляції легень не підключено за минулу добу жодного з нових госпіталізованих. Загалом у нас на апараті штучного дихання перебувають 18 осіб", - зазначив Ляшко.

Він додав, що в Україні за минулу добу підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби, з них 12 у дітей. Зі 156 осіб до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 55, жоден із них не в тяжкому стані. В цілому госпіталізовано 624 особи, з них 30 дітей.

Також Ляшко нагадав, що наразі кількість хворих на коронавірус в Україні становить 1251 особу. "Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 осіб до 1200, як у нас сьогодні, то можна сказати наступні цифри – Італія цей шлях пройшла за 6 днів, Іспанія – за 7 днів, Сполучені Штати Америки – за 8 днів, Україна – більш ніж за 9 днів", - зазначив Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, в Україні від COVID-19 вже одужали 25 осіб, померли - 32. За минулу добу одужали 2 нових пацієнти і 4 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.