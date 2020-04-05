Майже всі померлі від коронавірусу мали супутні захворювання – Ляшко

Більшість померлих від COVID-19 в Україні мали важкі супутні захворювання.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Майже всі померлі – 84% - мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а в деяких осіб наявні поєднані захворювання. Це ще раз підтверджує, що особи віком 60 років і старше особливо з хронічними захворюваннями – це найбільша група ризику, яка повинна дотримуватися запропонованих нами обмежувальних заходів для того, щоб унеможливити інфікування і щоб наші медичні працівники надали якісну медичну допомогу", - сказав Ляшко.

Він додав, що випадки смертей на сьогодні зареєстровано в 11 регіонах України. "Якщо подивитися на статистику, то у віковій структурі померлих переважали жінки 65,6%, а також особи віком від 50 років – 84,4%. До 50 років у нас зареєстровано 5 летальних випадків, але якщо ми подивимося на статистику 60+, то це буде майже 50% померлих", - зазначив головний санітарний лікар.

Ляшко зауважив, що найбільше серед хворих на коронавірус в Україні осіб віком від 30 до 69 років.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.