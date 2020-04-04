В Україні 86% померлих від коронавірусу - старші 50-ти років

В Україні 86% людей, що померли від коронавірусу, мали вік старше 50-ти років.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Facebook.

"86% людей, що померли від COVID-19 в Україні, мали вік старше 50-ти років (станом на 4 квітня)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були поєднанні захворювання. Загалом частка хвороб складала (одна або кілька): 61% — серцево-судинні захворювання; 40% — цукровий діабет; 13% — новоутворення; 4% — захворювання нирок; 9% — захворювання легень; 4% — ожиріння.

Як повідомляється, станом на 4 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 28 людей: 19 жінок (68%) та 9 чоловіків (32%).

За віковим розподілом: 30-39 років — 2 людини; 40-49 років — 2 людини; 50-59 років — 9 людей; 60-69 років — 9 людей; 70-79 років — 5 людей; 80-89 років — 1 людина. П’ятеро з числа померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів.

Зазначається, що середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні.

"Усі 28 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації", - повідомляють в ЦГЗ.

Також усі люди, що померли від COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на наявність збудника цієї хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.