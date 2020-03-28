Перший на Чернігівщині хворий із коронавірусом контактував з більш як сотнею людей – ОДА

Перший виявлений у Чернігівській області пацієнт з коронавірусною інфекцією останнім часом контактував із понад сотнею людей у своєму селі та сусідньому.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"Встановлена 91 контактна особа по Комарівці та 23 особи по Красносільському. Всі вони перебувають на самоізоляції", - написав він.

Щодо того, де 69-річний селянин міг підхопити Covid-19, то з’ясувати це у нього не дуже вдається, зазначив Прокопенко, додавши, що натомість сусіди кажуть що він контактував із родичами-киянам, які нещодавно повернулися з Італії. Інформація перевіряється правоохоронцями.

Прокопенко додав, що сімейна лікарка, яка кілька разів контактувала з хворим у засобах індивідуального захисту, а потім пройшла експрес-тест, на коронавірус не заразилася.

Як повідомлялося, перший на Чернігівщині інфікований на Covid-19 був виявлений у селі Комарівка Борзнянського району. Із 16 березня чоловік лікувався у сімейного лікаря, а 26-го був госпіталізований з ознаками вірусної пневмонії до Борзнянської райлікарні. Остаточне підтвердження наявності в пацієнта коронавірусної інфекції надійшло 27 березня.