На Буковині троє пацієнтів із коронавірусом - у важкому стані

Троє пацієнтів із Чернівецької області, у яких підтвердили Covid-19, перебувають у важкому стані.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Троє хворих, у яких вчора, 27 березня, було зафіксовано Covid-19, перебувають у важкому стані. Вони зараз на кисневій дотації. Недужі перебувають у Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1 та обласній клінічній лікарні", - йдеться у повідомленні.

Стан решти інфікованих коронавірусом буковинців стабільний. 24 особи лікувалися чи продовжують лікуватися у медзакладах області, а 35 осіб отримують амбулаторне лікування вдома.

Таким чином, загальна чисельність хворих на коронавірус на Буковині від першого встановленого випадку становить 59 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на ранок 28 березня в Україні - 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).

Фото: AA