На Буковині - 12 нових випадків коронавірусу, один хворий одужав

У Чернівецькій області результати аналізів підтверджено ще 12 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні наш лабораторний центр опрацював 50 зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус. І за щойно отриманими даними, виявлено 12 нових випадків зараження цією інфекцією. З цих 12 людей переважна більшість старшого віку, більше 50 років", – розповів Осачук.

Він додав, що більшість нових інфікованих – заражені від родичів, які повернулися з-за кордону.

"На превеликий жаль, серед них є також двоє пацієнтів, які на час виклику екстреної медичної допомоги до себе додому не повідомили лікарям про те, що вони повернулися з-за кордону. І лише в процесі госпіталізації, у лікарні, коли у них взяли зразки на аналіз, вони зізналися в тому, що перебували за межами країни", – зауважив голова ОДА.

Унаслідок цього лікарі, які працювали з цими пацієнтами, тепер змушені два тижні перебувати на обсервації та не зможуть працювати.

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Водночас Осачук повідомив, що ще один пацієнт одужав від коронавірусу.

"Станом на сьогодні ми маємо ще одну гарну звістку про ще одного пацієнта, який одужав від коронавірусної інфекції та повертається додому. Таким чином, чернівецькими лікарями вже вилікувано 5 осіб", - сказав Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23:00 27 березня в Україні лабораторно підтверджено 310 випадків COVID-19.

Фото: АА