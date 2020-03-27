Ще у двох селах на Буковині встановили блокпости

У селах Лужани Кіцманського району та Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області розгорнули карантинні пости та ввели особливий режим в'їзду і виїзду.

Про це повідомляє сайт Чернівецької ОДА.

"Ухвалено рішення про введення особливого режиму в’їзду та виїзду у селищі Лужани Кіцманського району. Також сьогодні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне питання запровадження такого режиму у селі Великий Кучурів на Сторожинеччині", - йдеться у повідомленні.

Як пізніше повідомили кореспонденту Укрінформу у Чернівецькій облдержадміністрації, на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС, яке відбулося пізно увечері 26 березня, ухвалили рішення запровадити особливий режим в'їзду та виїзду у селі Великий Кучурів.

На виїздах з цих сіл до траси встановлюють санітарно-карантинні блокпости. Жителям дозволено виїжджати за межі цих населених пунктів лише у невідкладних справах – якщо потрібна медична допомога або ж на роботу в установи, які забезпечують життєдіяльність інших міст та сіл.

Обмеження вступають в дію о 12:00 27 березня.

У селі Лужани наразі зафіксовано 5 випадків захворювання на коронавірус, а в селі Великий Кучурів - 3 випадки.

Раніше такий режим вводили у селі Колінківці Хотинського району, де наразі зафіксовано найбільше хворих на коронавірус в області - 12 осіб. А також у сусідньому селі Топорівці Новоселицького району.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано вже 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них у Чернівецькій області — 47 (1 летальний) випадків. Загалом по Україні 5 летальних випадків, а 4 пацієнти одужали.