Ще троє людей вилікувалися від коронавірусу на Буковині - голова ОДА

Ще троє людей, серед яких одна дитина, одужали від коронавірусу на Буковині.

Про це під час прямого включення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні за результатами проведених лабораторних аналізів ми маємо підтверджений факт одужання ще трьох людей, які хворіли коронавірусною інфекцією та лікувалися у нашій лікарні", - сказав Осачук.

Він повідомив, що серед трьох людей, які одужали, є одна дитина, яку вже сьогодні виписали. Інших двох дорослих планують виписати з лікарні завтра, 27 березня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Фото: АА