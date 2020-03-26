Кількість випадків коронавірусу в Києві зросла до 47 - Кличко

У Києві лабораторно підтверджено вже 47 випадків коронавірусу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

"У столиці ще зросла кількість киян, що захворіли на Covid-19. І збільшилася до 47-ми осіб. Сьогодні ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - поінформував Кличко.

Він зазначив, що захворіли 4 жінки віком від 22 до 39 років, двоє чоловіків - 48 та 62 роки і десятирічний хлопчик.

За словами Кличка, двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці, п’ятеро - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

"Ще раз звертаюся до всіх: дотримуйтеся обмежувальних заходів, обмежте соціальні контакти! Вірус агресивний і розповсюджується швидко", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

При цьому міністерство повідомляло, що в Києві зафіксовано 34 випадки коронавірусу. Водночас Кличко інформував, що у столиці кількість випадків Covid-19 на ранок 26 березня становить 40.