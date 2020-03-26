Кличко побував в Олександрівській лікарні, щоб перевірити чутки про VIP-палати

Мер Києва Віталій Кличко зняв репортаж з інфекційного відділення Олександрівській лікарні.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні вранці був в інфекційному відділенні Олександрівській лікарні столиці. Чимало чуток розповсюджують - що нібито це VIP-лікарня для обраних. Поїхав особисто перевірити, що там відбувається", - написав Кличко.

Він зазначив, що Олександрівська лікарня є базовою, і переважно всіх хворих чи з підозрою на короновірус сьогодні відправляють туди. За його словами, якщо збільшуватиметься кількість хворих, їх лікуватимуть і в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях.

"Таких сьогодні в столиці 7, включно з Олександрівською. І їх список опублікований. Тому спекулювати щодо цього не варто!", - наголосив мер Києва.

Кличко зазначив, що в Олександрівській лікарні поспілкувався і з лікарями, і з деякими пацієнтами.

Як повідомлялося, 25 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

Фото: kiev.klichko.org