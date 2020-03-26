Хворих на Covid-19 лікуватимуть навіть без декларації з лікарем - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що медики нададуть допомогу всім інфікованим коронавірусом незалежно від того, чи підписано декларацію із сімейним лікарем.

Про це Кличко заявив на брифінгу 26 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пацієнти, які не підписали декларацію з лікарем, все одно повинні отримати медичну допомогу терапевта, педіатра або сімейного лікаря за місцем проживання. Велика перевага у тих, хто підписав декларацію (з сімейним лікарем - ред), зокрема право на безкоштовні аналізи, бо кошти за це держава перераховує за програмою "Гроші ідуть за пацієнтом", - сказав Кличко.

Також, за його словами, ті хто підписали декларацію із лікарем, можуть отримати ліки в рамках програми, яку фінансує місто.

"У нинішній ситуації ми повинні надавати допомогу всім, у кого буде виявлено коронавірус. Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися зі скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль, то лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест та призначить лікування, у разі необхідності направить до одного з семи визначених лікувальних центрів", - зауважив Кличко.

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Ми повинні і будемо надавати медичну допомогу всім, у кого буде виявлено коронавірус чи підозру на захворювання. Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися зі скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль – лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест та призначить лікування. А в разі необхідності – направить до одного з семи визначених лікувальних центрів», - наголосив мер столиці.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

При цьому міністерство повідомляє, що в Києві зафіксовано 34 випадки коронавірусу. Водночас за даними Кличка, у столиці кількість випадків Covid-19 становить 40.