Хворих на Covid-19 лікуватимуть навіть без декларації з лікарем - Кличко
Про це Кличко заявив на брифінгу 26 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пацієнти, які не підписали декларацію з лікарем, все одно повинні отримати медичну допомогу терапевта, педіатра або сімейного лікаря за місцем проживання. Велика перевага у тих, хто підписав декларацію (з сімейним лікарем - ред), зокрема право на безкоштовні аналізи, бо кошти за це держава перераховує за програмою "Гроші ідуть за пацієнтом", - сказав Кличко.
Також, за його словами, ті хто підписали декларацію із лікарем, можуть отримати ліки в рамках програми, яку фінансує місто.
"У нинішній ситуації ми повинні надавати допомогу всім, у кого буде виявлено коронавірус. Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися зі скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль, то лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест та призначить лікування, у разі необхідності направить до одного з семи визначених лікувальних центрів", - зауважив Кличко.
Ми повинні і будемо надавати медичну допомогу всім, у кого буде виявлено коронавірус чи підозру на захворювання. Якщо ви не підписали декларацію, а захворіли і звернулися зі скаргою на високу температуру, тиск, сильний біль – лікар вас огляне, проконсультує, зробить тест та призначить лікування. А в разі необхідності – направить до одного з семи визначених лікувальних центрів», - наголосив мер столиці.
Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
При цьому міністерство повідомляє, що в Києві зафіксовано 34 випадки коронавірусу. Водночас за даними Кличка, у столиці кількість випадків Covid-19 становить 40.