Київ вже отримав 9 тисяч експрес-тестів на коронавірус
Про це під час брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Міська влада забезпечила сімейних лікарів, службу невідкладної допомоги та усі медзаклади експрес-тестами на виявлення коронавірусу. Загалом, на сьогодні, місто вже отримало 9 тисяч із замовлених і придбаних тестів, та ми продовжуємо їх купувати", - сказав Кличко.
Також за його словами, у столичних лікарнях на сьогодні є 380 апаратів штучної вентиляції легень, 93 з них - у лікарнях, визначених опорними.
Кличко зауважив, що сьогодні експрес-тестами й лабораторними дослідженнями протестовано 1437 киян. Водночас, перевіряється на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще понад 30 зразків.
Кличко наголосив, що сьогодні деякі приватні клініки теж роблять експрес-тести на коронавірус, однак, не передають результати позитивних діагнозів державним органам. Він закликав правоохоронців жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві кількість осіб, що заразилися коронавірусом, збільшилася до 40 осіб.
Станом на 10:00 26 березня, за даними МОЗ, в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.
Фото: ДПСУ