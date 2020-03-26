Київ вже отримав 9 тисяч експрес-тестів на коронавірус та продовжує їх купувати.

Про це під час брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міська влада забезпечила сімейних лікарів, службу невідкладної допомоги та усі медзаклади експрес-тестами на виявлення коронавірусу. Загалом, на сьогодні, місто вже отримало 9 тисяч із замовлених і придбаних тестів, та ми продовжуємо їх купувати", - сказав Кличко.

Також за його словами, у столичних лікарнях на сьогодні є 380 апаратів штучної вентиляції легень, 93 з них - у лікарнях, визначених опорними.

Кличко зауважив, що сьогодні експрес-тестами й лабораторними дослідженнями протестовано 1437 киян. Водночас, перевіряється на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще понад 30 зразків.

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Кличко наголосив, що сьогодні деякі приватні клініки теж роблять експрес-тести на коронавірус, однак, не передають результати позитивних діагнозів державним органам. Він закликав правоохоронців жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві кількість осіб, що заразилися коронавірусом, збільшилася до 40 осіб.

Станом на 10:00 26 березня, за даними МОЗ, в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

Фото: ДПСУ