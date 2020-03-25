Бюджет Києва переглянуть з урахуванням витрат на боротьбу з коронавірусом

Київрада на позачерговому засіданні перегляне бюджет міста з урахуванням витрат на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив, повідомляє пресслужба КМДА.

"Нам потрібно внести суттєві корективи в бюджет. Місто сьогодні витрачає багато грошей на заходи запобігання поширенню пандемії. Нам потрібно перенаправити більше коштів на медичну галузь. За попередніми розрахунками, втрати для столиці вже сягають одного мільярда гривень. Не виключаю, що ця цифра може збільшуватися в разі загострення ситуації з поширенням вірусу", – підкреслив Кличко в ефірі телеканалу "Newsone".

Засідання заплановане на четвер, 26 березня. Депутати міськради братимуть у ній участь у медичних масках та рукавичках, перед тим їм мірятимуть температуру.

"Ми розуміємо, що ситуація тривожна. Але, депутатам необхідно зібратися, щоб вирішити нагальні для міста питання. І я сподіваюсь, що депутати поставляться до цього з розумінням", – наголосив міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.