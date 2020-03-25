Кличко просить МВС штрафувати киян за порушення карантину

Мер Києва Віталій Кличко просить Міністерство внутрішніх справ складати протоколи та штрафувати тих киян, які порушують обмежувальні заходи у столиці.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюся до МВС, до контролюючих органів пильно виявляти порушників, складати протоколи і штрафувати. Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так розуміє і не наражає на небезпеку людей навколо", - сказав Кличко.

Він наголосив, що єдиний шанс зупинити поширення захворювання - максимально обмежити контакти між людьми і максимально дотримуватися запроваджених заходів і рекомендацій.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Зокрема, у Києві за минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, зросла до 31 особи.