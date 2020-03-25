Кличко просить МВС штрафувати киян за порушення карантину

Кличко просить МВС штрафувати киян за порушення карантину

Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко просить Міністерство внутрішніх справ складати протоколи та штрафувати тих киян, які порушують обмежувальні заходи у столиці.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюся до МВС, до контролюючих органів пильно виявляти порушників, складати протоколи і штрафувати. Якщо в когось самого не вистачає розуму і свідомості, нехай так розуміє і не наражає на небезпеку людей навколо", - сказав Кличко.

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Він наголосив, що єдиний шанс зупинити поширення захворювання - максимально обмежити контакти між людьми і максимально дотримуватися запроваджених заходів і рекомендацій.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Зокрема, у Києві за минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, зросла до 31 особи.

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