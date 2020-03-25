Кличко сказав, коли запрацює метро у Києві

Поновлення роботи Київського метрополітену, зупиненого попередньо до 3 квітня, залежить від динаміки захворювань у столиці.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кличко нагадав, що метро у столиці призупинило перевезення попередньо до 3 квітня. "Ми слідкуємо за розвитком ситуації. Якщо вірус буде поширюватися з такою самою динамікою, то надалі обмеження діятимуть. Ми повинні максимально обмежити соціальні контакти, маскимально захистити здоров'я людей. Тому дату відкриття метро я вам сьогодні, на жаль, сказати не можу", - зазначив столичний міський голова.

Він також наголосив, що рішення про зупинення метро було прийнято й в інших європейських країнах.

"За рішенням Кабінету міністрів у Києві, Дніпрі та Харкові призупинено роботу метрополітену. Ми можемо погоджуватися з цим рішенням, можемо ні, але зазначу, що в багатьох європейських країнах запроваджені такі самі заходи. І ми також пішли на такий крок", - заявив Кличко.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.