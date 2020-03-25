Кличко виступає за суворий карантин, як у Китаї

Досвід Китаю у боротьбі з коронавірусом показує, що тільки при дотриманні усіх суворих умов можна зупинити розповсюдження цієї хвороби.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, відповідаючи на запитання Укрінформу про телеміст України із провідними китайськими лікарями.

"Вчора наші медики взяли участь у телемості з лікарями провінції Хубей та міста Ухань. Саме там був епіцентр епідемії в Китаї. Сьогодні там вдалося вийти на мінімальний показник серед зараження населення. Головне, що може зупинити розповсюдження цієї хвороби, це дотримання суворих обмежень. Коли всі люди залишаються по домівках. Ввівши ці заходи, китайська влада змогла зупинити поширення інфекції", - сказав Кличко.

Він зазначив, що під час телемосту говорили про те, як лікували пацієнтів у Китаї. Китайські медики розповіли, що середній курс лікування триває приблизно 20 днів з моменту виявлення симптомів. За його словами, дуже складна ситуація у Китаї була з самого початку, коли люди нехтували рекомендаціями і не зверталися вчасно до лікарів, саме це й спричинило велику смертність.

Також Кличко додав, що китайські лікарі надали інструкцію українським медикам, як під час лікування хворих самим не заразитися.

Мер Києва наголосив, що Китай і надалі готовий надавати консультації Україні у боротьбі з коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в посольстві Китаю разом з послом Китайської Народної республіки Фан Сяньжуном відкрив перший телеміст із провідними китайськими лікарями.

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних, 109 154 особи одужали.