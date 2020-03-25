Не "кошмарте" лікарів: Кличко звернувся до журналістів

Київський міський голова Віталій Кличко закликав журналістів не заважати роботі медиків.

З таким закликом він звернувся на брифінгу у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу окремо звернутися до киян і до деяких журналістів: не "кошмарте" лікарів! Не вривайтеся в лікарні заради відео і лайків у фейсбуці, це аморально. Дайте медикам працювати, бо хто нас потім буде рятувати?" - сказав Кличко.

Водночас, він подякував бізнесу за благодійну допомогу, зокрема й медикам.

"Відзначу власників готелів - це кілька компаній, що нададуть номери столичним лікарям, аби між змінами медики могли переночувати, відпочити, харчуватися. Вони в основній групі ризику, оскільки на передовій боротьби з коронавірусом", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.