У Києві обмежувальні заходи продовжили до 24 квітня

Обмежувальні та протиепідемічні заходи у столиці продовжуються до 24 квітня.

Таке рішення зафіксовано у протоколі Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба КМДА.

"У зв’язку із рішенням Кабінету міністрів щодо запровадження на всій території України режиму надзвичайної ситуації на 30 днів і продовження карантину до 24 квітня, раніше введені в Києві обмежувальні та протиепідемічні заходи також продовжуються до цього часу", - йдеться у повідомленні.

Забезпечити виконання продовження протиепідемічних заходів та обмежень мають структурні підрозділи КМДА, районні в місті Києві державні адміністрації, керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, розташовані у столиці.

Рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста Києва.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня, за даними МОЗ, в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у столиці кількість осіб, що заразилися коронавірусом, збільшилася до 40.