Коронавірус у Києві виявили вже у 40 осіб - Кличко

У Києві кількість осіб що заразилися коронавірусом збільшилася до 40 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В столиці за минулий вечір і сьогоднішній ранок кількість осіб, що захворіли на коронавірус збільшилася вже до 40", - сказав Кличко.

За його словами, міська влада отримала від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 6 лабораторних підтверджень коронавірусу.

Так, за його словами, захворіли одна жінка 35 років, і 5 чоловiків - віком від 28 до 70 років, четверо пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні, один 70-річний військовослужбовець - до військового госпіталю, і один хворий чоловік перебуває на самоізоляції вдома.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня, за даними МОЗ, в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.