На Львівщині почнуть масове тестування на коронавірус

З наступного тижня Львівська обласна держадміністрація спільно з ІТ Кластером запускає масове тестування населення на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"З наступного тижня на Львівщині розпочнуть масово тестувати населення на коронавірус. Це – спільний проєкт Львівської обласної державної адміністрації та Львівського ІТ Кластеру", - йдеться у повідомленні.

Голова ОДА Максим Козицький поінформував, що першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону, або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус.

«Зараз ми активно розробляємо алгоритм та правила такого тестування. Передбачаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування – справа не одного дня, і на це знадобиться чимало зусиль, проте я впевнений, що ці зусилля дадуть той результат, на який ми очікуємо – збережене здоров’я і життя мільйонів українців», - зазначив Козицький.

СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський розповів, що першим пріоритетом розпочатого проєкту United for health є запуск масового тестування населення та збір даних. Адже саме дані про хворих дадуть можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі - піки спалаху, навантаженість на медичну інфраструктуру, тощо.

Як повідомлялося, В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

Фото: АА