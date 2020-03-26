Львівська міськрада виділить гроші на тести та реагенти для визначення Covid-19

Мерія виділить додаткові кошти з резервного фонду на купівлю ПЛР-тестів і реагентів для Львівського обласного лабораторного центру МОЗ для визначення Covid-19.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні комісії з питань ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Львівська обласна лабораторія вже має сьогодні дати перші результати аналізів на коронавірус без того, щоб возити їх до Києва, як це було раніше. Ці ПЛР-тести і реагенти — достатньо дороге задоволення. Ми порахували, що в середньому один аналіз може коштувати до 500 грн. За цей тиждень ми закумулювали 900 тисяч позабюджетних коштів, щоб проплатити за них представництву німецької компанії в Києві, яке продає ці тести. Сьогодні на комісії вирішили виділити ще 2 млн грн. Так, поступово будемо виділяли кошти, щоб лабораторія працювала максимально оперативно і кожного дня ми робили максимально велику кількість аналізів", — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

У Львові 2 осіб мають підтверджену інфекцію. Станом на ранок 26 березня в інфекційній лікарні перебувають 53 особи, ще 54 людини вдома на самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.