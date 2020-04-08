Великдень на карантині: поліція і церковники узгодили формат співпраці

Міністерство внутрішніх справ та релігійні конфесії домовилися про формат проведення Великодніх свят.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Cлужби у храмах проводитимуться, однак за участю не більше десяти осіб – для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн. У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію", - йдеться у повідомленні.

Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя.

Як зазначається, таких домовленостей дійшли під час онлайн-зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

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"Ми визначили формат проведення Богослужінь, особливо під час головного християнського Свята - Великодня, а також іудейського Песаха і мусульманських свят - Ночі Бараата та початку місяця Рамадан", - повідомили в МВС.

Вірянам не забороняється відвідувати храм в індивідуальному порядку в час відсутності богослужінь, але одночасно не повинні перебувати більше двох осіб у великих храмах та однієї - у храмах меншого розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі присутні зобов’язані носити маски, а зовні не має бути черг.

"Щодо проведення обряду освячення пасок та пасхальних кошиків, існуватиме кілька можливостей. У містах священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини - для освячення там пасок. Таким чином, усі охочі можуть купити вже освячений хліб", - повідомили в МВС.

У сільській місцевості віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятити їх. Таким чином удасться мінімізувати кількість контактів між людьми.

У міністерстві запевнили, що у разі намагань вірян відвідувати церкву поліцейські патрулі "толерантно та виважено роз’яснюватимуть необхідність виконання правил карантину".

Також, як поінформували у відомстві, для безперешкодного пересування священнослужителів до місць проведення служб представники конфесій мають подати відповідні списки.