Всеукраїнська рада церков пропонує свій порядок богослужінь на час карантину

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила Прем’єр-міністру та МВС пропозиції щодо організації богослужінь на час карантину.

Про це повідомляє пресслужба ВРЦіРО.

"Рада церков пропонує встановити такий порядок організації богослужінь на час карантину: богослужіння та релігійні обряди не заборонені та можуть проводитися за умови дотримання обмеження щодо їх масовості (тобто дозволяється перебувати у храмі чи іншому приміщенні релігійної організації до 10 осіб сукупно із розрахунку 1 особа на 5 м. кв.)", - йдеться у повідомленні.

Пропонується також священнослужителів та осіб, залучених до організації богослужінь і забезпечення їх відеотрансляції, додати до переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом, особистим чи службовим автомобілем (у разі введення таких обмежень), з метою проїзду до/з релігійної споруди чи іншого приміщення релігійної організації. При цьому підтверджувати службову мету свого пересування такі особи зможуть супровідним листом на бланку релігійної організації чи службовим посвідченням.

Крім цього, ВРЦіРО звернула увагу уряду на необхідність продовження розповсюдження безкоштовної їжі та продуктів серед людей без постійного місця проживання та адресної допомоги самотнім і малозабезпеченим особам.

На переконання ВРЦіРО, більш чітка і збалансована регламентація обмежень релігійної діяльності під час карантину допоможе уникнути хаосу, масового невдоволення вірян і скупчення людей, які потребують душпастирської опіки та задоволення їхніх релігійних потреб, особливо у період релігійних свят.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.