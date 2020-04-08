Епіфаній розповів Зеленському про плани ПЦУ на “карантинний” Великдень

Президент України Володимир Зеленськй і митрополит Київський і всієї України Епіфаній обговорили проведення богослужінь у період карантину.

Зустріч відбулася напередодні, 7 квітня, повідомляє пресслужба Православної церкви України.

"7 квітня 2020 року Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній вдруге за останні тижні зустрівся з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Учасники зустрічі поділилися баченням шляхів подолання складних викликів, перед якими опинився весь світ, і зокрема Україна", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Президент розповів предстоятелю ПЦУ про заходи, яких вживає держава, а митрополит Епіфаній – про рішення церкви, ухвалені у зв‘язку з пандемією та запровадженими карантинними обмеженнями.

Зеленський відзначив важливість поєднання зусиль держави та релігійних спільнот, спрямованих на протистояння поширенню небезпечної хвороби.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо необхідності забезпечити у великодній час як дотримання карантинних обмежень, так і звершення святкових богослужінь.

«Молитви і богослужіння у ці дні мають відбутися, щоби, залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас», – підкреслив митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, раніше Президент закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

В Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1 462 випадки COVID-19, зокрема 45 летальних, і 28 випадків одужання.