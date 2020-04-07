“Карантинний” Великдень: Зеленський нагадав про заповідь “любити ближнього”

Президент Володимир Зеленський пообіцяв допомогти забезпечити трансляцію Великодніх богослужінь на телевізійних каналах та закликав українців згадати заповідь про любов до ближнього і не створювати небезпеку для оточуючих.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Уже цієї неділі відзначатимуть Великдень християни західного обряду. Ми опинились у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров’я та життя. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати ближньому небезпеку для здоров’я і життя", - зазначив Президент.

Він розповів, що знаходиться у постійному діалозі з главами усіх церков, та запевнив, що держава зробить все, щоб у кожного була можливість відзначити Великдень вдома. "Сподіваюсь, що усі глави церков максимально сприятимуть такому рішенню. Адже розуміють відповідальність, яку вони несуть за безпеку своїх прихожан", - наголосив Президент.

Зеленський пообіцяв незабаром більш детально розповісти про ініціативи Великодніх святкувань цього року.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Фото: сайт Президента