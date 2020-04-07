“Карантинний” Великдень: Зеленський просить давати українцям ще більше інформації
Про це він сказав під час щоденної наради щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляється на сайті глави держави.
«Щодня різними каналами – і по телебаченню, і в соцмережах – ви повинні невтомно давати рекомендації щодо превентивних заходів, особливо для людей, які в зоні високого ризику: стареньких, з хронічними хворобами та інших», – наголосив Зеленський.
Крім того, під час наради обговорили поліпшення інформування людей щодо епідемії під час Великодніх свят.
«Уже сьогодні велике свято – Благовіщення. І люди, за традицією, хочуть піти до церков. Маємо ще активніше говорити про відповідальність не лише за своє життя та здоров’я, а й своїх близьких і людей навколо», – зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Він додав, що треба працювати над тим, щоб Великодні свята пройшли урочисто, з миром і безпечно.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли , 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.
Фото: Офіс Президента