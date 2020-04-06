Зеленський обговорив із главою УГКЦ трансляцію богослужінь на Великдень

Президент Володимир Зеленський обговорив із главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом виклики і завдання щодо боротьби з коронавірусом та важливість звершення пасхальних богослужінь онлайн.

Про це повідомляється на сайті УГКЦ.

"6 квітня 2020 року в приміщенні Офісу Президента відбулася робоча зустріч Президента України Володимира Зеленського з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом. Зустріч відбулася з ініціативи Президента", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у центрі уваги сторін було обговорення викликів і завдань, які стоять перед державою та церквою у зв’язку із поширенням епідемії COVID-19, особливо в контексті святкування найбільшого християнського свята – Великодня.

Президент відзначив активну роль УГКЦ у протидії поширенню цієї смертельно небезпечної хвороби. Водночас під час зустрічі наголошувалося, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення цього вірусу в нашому суспільстві, а тому відповідальність церков України та їх партнерство з органами державної влади щодо протидії цій небезпеці є зараз особливо великими.

"Очільник країни пояснив, що з боку державної влади прийняте принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо. Вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня не виходячи зі своїх домівок. Скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу їхньому життю та здоров’ю", - розповіли в УГКЦ.

У свою чергу Блаженніший Святослав проінформував Президента про своє звернення до вірян, щоб вони максимально брали участь в пасхальних богослужіннях у домашніх умовах, та про надану можливість освячення лози та великодніх кошиків в у форматі онлайн-трансляції.

Разом з тим глава УГКЦ, за інформацією пресслужби церкви, скерував прохання до Президента про необхідність підтримки «Суспільного мовлення» та важливу роль Національної суспільної телерадіокомпанії України, її центральних та регіональних телевізійних, цифрових і радіоплатформ для поширення трансляцій великодніх богослужінь у всій Україні.

Зазначається, що ефір Суспільного мовлення, особливо в нинішніх обставинах, є важливим інструментом для забезпечення участі віруючих в пасхальних богослужіння у своїх домівках у всіх куточках України.

В УГКЦ додали, що на завершення зустрічі Зеленський і Блаженніший Святослав погодили формат співпраці між церковними та державними органами в різних областях України та обмінялися побажаннями веселих свят Пасхи Господньої й доброго здоров’я.

Раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

У світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 1 297 846, з них 71 282 - летальні, 272 819 осіб одужали.