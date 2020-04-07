У яких країнах обов'язково треба носити захисні маски

Масове носіння захисних засобів значно знижує ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом.

Про це написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, посилаючись на досвід азійських країн.

"З 6 квітня в громадських місцях дозволено з'являтися лише в масках або респіраторах. Щодня отримуємо багато запитань щодо того, для чого це потрібно? Приклад азійських країн демонструє, що масове носіння захисних засобів значно знижує ризик передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом", - зазначив глава уряду.

За його словами, для східних країн носіння масок - це давно буденність, яка не потребує додаткових постанов, тоді як Захід лише починає усвідомлювати значущість цього атрибуту під час пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Читайте також: Facebook збиратиме дані про переміщення користувачів

Також заборонено переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

Не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.