Facebook збиратиме дані про переміщення користувачів
Відповідну заяву опубліковано на сайті компанії.
«У рамках програми Data for Good ми пропонуємо мапи переміщення населення, які дослідники та некомерційні організації вже використовують, щоби зрозуміти кризу, пов’язану з коронавірусом», - йдеться в повідомленні.
Згідно з анонсованою інформацією, фахівці Facebook, починаючи з поточного тижня, будуть за допомогою ряду інструментів збирати дані про місцезнаходження користувачів на території США і надавати ці дані федеральним і місцевим органам влади. Інформація буде носити анонімний характер і буде використана виключно для складання статистичних показників, а також у вибудовуванні методів боротьби з поширенням інфекції, зазначається у документі.
За відомостями керівництва Facebook, за рахунок отримання такого масиву даних владі буде простіше відслідковувати виконання населенням вимог про дотримання соціальної дистанції.
Окрім того, на основі отриманої інформації можна буде стежити за тим, наскільки серйозно жителі США ставляться до рекомендацій влади не залишати будинки без крайньої необхідності, а також виявляти штати, між якими найбільш активно переміщається населення, створюючи тим самим загрозу поширення коронавірусу.
Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня США є найбільш враженою коронавірусом державою світу – мова йде про 367 629 випадків зараження та майже 11 тисяч смертей.