Google викладе у відкритий доступ дані про пересування людей у 131 країні

Компанія Google викладе у відкритий доступ дані про пересування людей в 131 країні світу, щоб допомогти урядам краще контролювати скупчення людей на тлі поширення коронавірусу COVID-19 у світі.

Про це повідомляє AFP.

«Ми сподіваємося, що ці звіти допоможуть підтримати рішення щодо боротьби з пандемією COVID-19», - йдеться у заяві компанії.

Звіти про пересування користувачів у 131 країні будуть розміщені на спеціальному веб-сайті та будуть відображати «тенденції руху протягом часу за географічною ознакою».

Дані зокрема дозволять розподілити годинник доставки продуктів, сформувати рекомендації по робочому часу і транспорту.

Читайте також: Google призупиняє випуск оновленої Chrome OS через коронавірус

У компанії наголосили, що при цьому використовуватимуться анонімні дані користувачів, які активували свою історію місцезнаходжень. Особиста інформація, наприклад, контакти, не будуть надані.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 18 тисяч 536 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 280 осіб померли, одужали 213 499 людей.