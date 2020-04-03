Google викладе у відкритий доступ дані про пересування людей у 131 країні
Про це повідомляє AFP.
«Ми сподіваємося, що ці звіти допоможуть підтримати рішення щодо боротьби з пандемією COVID-19», - йдеться у заяві компанії.
Звіти про пересування користувачів у 131 країні будуть розміщені на спеціальному веб-сайті та будуть відображати «тенденції руху протягом часу за географічною ознакою».
Дані зокрема дозволять розподілити годинник доставки продуктів, сформувати рекомендації по робочому часу і транспорту.
У компанії наголосили, що при цьому використовуватимуться анонімні дані користувачів, які активували свою історію місцезнаходжень. Особиста інформація, наприклад, контакти, не будуть надані.
За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 18 тисяч 536 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 280 осіб померли, одужали 213 499 людей.