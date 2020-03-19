Google призупиняє випуск оновленої Chrome OS через коронавірус

Компанія Google призупинила випуск оновленого браузера Chrome й операційної системи Chrome OS у зв’язку з порушенням звичайного режиму роботи, викликаного пандемією коронавірусом (Covid-19).

Про це повідомили самі розробники Chrome у Twitter.

«Через скориговані графіки роботи (викликані коронавірусом – ред.) ми призупиняємо майбутні випуски (оновлень – ред.) Chrome та Chrome OS», - заявили розробники.

Вони наголосили, що їхня мета полягає у забезпеченні стабільності, безпеки та надійності у користуванні Chrome та Chrome OS.

«Ми визначимо пріоритетність безпекових оновлень, які будуть включені в Chrome 80. Залишайтеся на зв’язку», - додали розробники.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

На території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).