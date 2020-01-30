Google торік заплатив “білим” хакерам понад $6,5 мільйона

Компанія Google минулого року виплатила незалежним кібердослідникам винагороду у розмірі $6,5 мільйонів за виявлені вразливості у програмних продуктах.

Про це повідомляє CDRinfo.

“У рамках програми з виплати винагород за знайдені вразливості у продуктах від Google (Google Vulnerability Reward Programs - VRP) у 2019 році було виплачено понад 6,5 мільйона доларів”, - йдеться у публікації.

Водночас дослідники компанії вирішили пожертвувати рекордну суму в $500 тисяч на благодійність.

Також Google почала виплачувати винагороди за знайдені вразливості у сторонніх додатках в Google Play, якщо кількість їх завантажень на пристрої перевищує 100 мільйонів.

У другій половині 2019 року виплати за цією програмою склали $650 тисяч. Загалом за дев’ять років роботи програми VRP компанія виплатила $21 мільйон премій.

Максимальні базові ставки з виплат за виявлені вразливості в Chrome збільшилися у 2019 році з $5 тисяч до $15 тисяч. А максимальні виплати з винагород за звіти "екстракласу" подвоїлися з $15 тис. до $30 тис.

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Головний грошовий приз в рамках програми Android Security Rewards на даний час становить $1 млн за експлойт з повним ланцюжком виконання віддаленого коду, який ставить під загрозу чіп безпеки Titan M на пристроях Google Pixel. Якщо вразливість буде виявлена до релізу нової версії збірки Android, то винагорода зросте до $1,5 млн.

Таким чином компанія Google намагається скоротити кількість скандалів, пов'язаних з витоком даних користувачів.