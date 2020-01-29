Google дав сім порад щодо захисту даних в Інтернеті

Компанія Google дала сім порад, як можна убезпечити свої дані в Інтернеті.

Про це повідомляється на сторінці офіційного блогу Google.

Зокрема, у Google радять тримати паролі в безпеці (варто користуватись різними паролями для різних сайтів)

Крім того, рекомендують дозволити Google автоматично видаляти свої дані (історію переглядів, місцезнаходжень та ін.) та використовувати додатки у режимі анонімного перегляду (у такому режимі ваші дані просто не зберігаються).

Також необхідно користуватись у браузері Chrome безпечним переглядом (в цьому режимі браузер попереджає про потенційно небезпечні сайти або файли) та контролювати конфіденційність голосом за допомогою Google Асистента (зараз це працює для налаштувань англійською мовою).

Рекомендують також перевірити налаштування конфіденційності у своїх додатках і пристроях (можна дозволяти або навпаки забороняти видаляти інформацію про себе) та контролювати рекламу.

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Як повідомлялося, компанія Google випустила нові додатки в рамках проєкту боротьби із залежністю від смартфонів "Цифрове благополуччя".