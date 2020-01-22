Південна Корея оштрафувала Google через платний відеосервіс YouTube

Комісія з комунікацій Південної Кореї оштрафувала Google на 740 тисяч доларів за порушення місцевого законодавства через платний відеосервіс YouTube Premium.

Про це повідомляє Yonhap.

“Корейський телекомунікаційний регулятор у середу оштрафував Google на 740 тисяч американських доларів за порушення місцевих телекомунікаційних законів через надання послуг YouTube Premium”, - йдеться у повідомленні.

Як заявили у Комісії з комунікацій Південної Кореї, впродовж дворічного розслідування було виявлено, що Google не повідомляла належним чином користувачам YouTube, що послуга YouTube Premium автоматично стає платною після безкоштовного першого місяця.

Таким чином близько 45% користувачів із 2,52 мільйона, які виявили бажання безкоштовно користуватися послугою YouTube Premium, автоматично були переведені в групи людей, які хочуть продовжувати користуватися послугою за гроші.

Близько 98 тисяч людей вимагають від Google повернути їм гроші.

Комісія також наказала американській компанії змінити свої правила щодо платної підписки на YouTube Premium.

Зазначається, що платна послуга YouTube Premium дозволяє користувачам відеосервісу YouTube дивитися відео без реклами. У південній Кореї вона стала доступною з 2015 року.