Вартість материнської компанії Google перевищила $1 трильйон
Укрінформ
Вартість усіх акцій Alphabet, яка є материнською компанією Google, перевищила один трильйон доларів США.
Про це повідомляє The Verge.
“Alphabet, яка є материнською компанією Google, стала четвертою компанією у США, чия вартість на ринку перевищила 1 трильйона американських доларів”, - йдеться у повідомленні.
Так, у четвер після закриття фондового ринку вартість однієї акції становила 1 451,70 доларів.
Зазначається, що першою компанією, чия вартість перевищила 1 трильйон американських доларів, стала китайська компанія PetroChina у 2007 році.
При цьому серед американських компаній, які передували Alphabet, є Apple, Amazon і Microsoft.
Очікується, що наступною компанію, яка перевищить позначку 1 трильйона доларів стане соцмережа Facebook. Нині вартість компанії становить 620 мільярдів доларів США.