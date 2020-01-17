Вартість материнської компанії Google перевищила $1 трильйон

Вартість усіх акцій Alphabet, яка є материнською компанією Google, перевищила один трильйон доларів США.

Про це повідомляє The Verge.

“Alphabet, яка є материнською компанією Google, стала четвертою компанією у США, чия вартість на ринку перевищила 1 трильйона американських доларів”, - йдеться у повідомленні.

Так, у четвер після закриття фондового ринку вартість однієї акції становила 1 451,70 доларів.

Зазначається, що першою компанією, чия вартість перевищила 1 трильйон американських доларів, стала китайська компанія PetroChina у 2007 році.

При цьому серед американських компаній, які передували Alphabet, є Apple, Amazon і Microsoft.

Очікується, що наступною компанію, яка перевищить позначку 1 трильйона доларів стане соцмережа Facebook. Нині вартість компанії становить 620 мільярдів доларів США.