Google відкрив центр досліджень і розробки в Україні — ЗМІ

У компанії Google офіційно з'явився R&D-центр в Україні, створювати новий напрямок будуть на базі компанії CloudSimple.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на власні джерела.

"У листопаді 2019 року Google купила CloudSimple з офісом у Києві. І вже в січні 2020-го співробітники київського офісу CloudSimple стали співробітниками київського офісу Google. До цього часу український Google був зайнятий тільки роботою з місцевими рекламодавцями. Тепер він став 3-м із 8 офісів Google в CEE регіоні з R&D центром. Два інших - Google Польща і Google Угорщина. Примітно, що офіс розробки в Google Росія було закрито у 2014 році у зв'язку з прийняттям правил, спрямованих на обмеження свобод іноземних інтернет-компаній, що працюють у країні", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, в Google підтвердили цю інформацію.

Засновник компанії CloudSimple - Гуру Панган, його бізнес стартував у 2016 році. У 2020 році у компанії 3 компанії: в Бангалорі, Києві і головний - в Санта-Кларі, Каліфорнія.

Київський офіс знаходиться у БЦ «Астарта», де за даними редакції AIN.UA працює близько 30 осіб. ТОВ «КЛАУДСІМПЛ УКРАЇНА» зареєстровано в серпні 2018-го. До цього компанія перебувала на аутстаффе в Ciklum, як випливає зі старіших вакансій. Зараз у компанії 4 вакансії в Києві. Основний стек технологій - Golang, Kubernetes, Cassandra, Kafka, Java і Python.

«Ми можемо підтвердити, що CloudSimple приєднався до Google Cloud, що допоможе нам у роботі з поліпшення інтегрованого рішення для міграції VMware за рахунок розширення підтримки і додавання нових можливостей для користувачів. Більше інформації на нашому блозі», - повідомили на запит редакції AIN.UA представники Google в Україні.

CloudSimple на своєму сайті визначає себе як VMWare-as-a-Service in Public Clouds. Продукти компанії VMWare дозволяють створити віртуальні машини на фізичних серверах. Віртуалізація дозволяє в межах одного фізичного сервера розгортати кілька незалежних та ізольованих проєктів (сайти, поштові сервери, бази даних і т.п.), а також спростити процес міграції між серверами.

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Однак рано чи пізно з'являється необхідність мігрувати наявні віртуальні машини у хмару, по суті теж фізичні сервери з кращою інфраструктурою і можливостями. Для ентерпрайз-компаній - це нетривіальний і клопіткий процес.

CloudSimple створив рішення, що дозволяють зручно переносити віртуальні машини, створені продуктами VMWare з власних фізичних серверів, в публічні хмари, такі як Google Cloud або Microsoft Azure, при цьому залишившись у звичному середовищі VMWare. У той же час, чи продовжиться підтримка Microsoft Azure після угоди - невідомо.