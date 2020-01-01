Google запускає функцію збереження фільмів для подальшого перегляду

Компанія Google додала нову функцію у пошуковому сервісі, завдяки якій користувачі зможуть зберігати фільми у власній колекції, аби переглянути їх згодом.

Про це повідомляє портал Google.

"Google додає до пошукової функції вбудований список до перегляду (Watchlist), який дозволить швидко робити закладки фільмів та телепередач", - ідеться у повідомленні.

У переліку Watchlist користувач зможе зберігати фільми та серіали, котрі він хоче проглянути, а в колекції Watched - ті, що вже переглянув.

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Як зазначається, якщо пошуковик знайде відео, пов'язане із бажаним для перегляду фільмом на YouTube чи Google Play, він повідомить про його вартість і вкаже посилання на платформу, де можна придбати цю стрічку.

Якщо фільм саме перебуває у прокаті, Google запропонує придбати квитки та покаже розклад сеансів у доступних користувачеві кінотеатрах.

Функція працює у додатку Google для Android та iOS.