Google Assistant запустив функцію усного перекладу для 44 мов

У сервіс Google Assistant додана функція перекладача усного мовлення. Зараз вона працює для 44 мов.

Про це повідомляє The Next Web.

Функція працює на 44 мовах і доступна як на Android, так і на iOS. Для того, щоб змінити або додати мову, треба вибрати пристрій, на якому використовується Google Assistant.

У телефони Android Google Assistant вбудований і не вимагає окремого застосунку. Для iOS цей додаток необхідно завантажити.

Аби запустити режим усного перекладу, достатньо сказати "Окей, Google". Далі вимовити команду, наприклад: "Мені потрібен усний перекладач італійської", "Допоможи мені говорити іспанською", "Виконай усний переклад з польської на нідерландську", "Усний перекладач китайської", "Включи режим усного перекладу".

У будь-якому разі слід назвати потрібну пару мов - і після сигналу почати говорити однією з них. При цьому мова визначається автоматично, спеціально перемикати режим не потрібно. Відтак переклад усного мовлення можна буде не тільки почути, а й побачити на "розумному дисплеї".

Для виходу з режиму усного перекладу, необхідно дати смартфону команду, наприклад: "Стоп", "Вийти", "Годі" - при цьому на "розумному дисплеї" треба провести по екрану зліва направо.

Фото: fevermag.com