Зеленський потрапив до ТОП-5 запитів Google у Білорусі

Google підбив підсумки 2019 року і назвав список тем і особистостей, які найбільше зацікавили білорусів.

Про це повідомляє БЕЛТА.

П'ятірку запитів в Google у 2019 році серед білорусів замкнув Президент України Володимир Зеленський.

Окрім усього іншого, білорусів цікавив серіал від HBO "Чорнобиль", а також перепис населення в Білорусі.

У 2019 серед фільмів білоруси найчастіше шукали "Месники. Фінал", "Джокер" та "Одного разу в Голлівуді".

Раніше стало відомо, що в 2019 році британсько-американський мінісеріал "Чорнобиль" посів четверте місце за запитами британців в Google.

Як повідомлялося, лідерами запитів, які в 2019 році задавали в Google українці, були 8 сезон серіалу "Гра престолів", а також Президент Володимир Зеленський.