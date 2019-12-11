Серіал “Чорнобиль” увійшов до ТОП-5 запитів британців у Google

У 2019 році британсько-американський мінісеріал "Чорнобиль" посів четверте місце за запитами британців у Google.

Про це повідомляє Sky News.

“"Чорнобиль" посів четверте місце (за запитами британців у Google в 2019 році — ред.) адже він дуже швидко набрав популярності як найбільш рейтинговий серіал усіх часів на сайті IMDB (база даних фільмів в Інтернеті — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед інших запитів британці найбільш цікавилися, зокрема, чемпіонатом світу з регбі, на якому збірна Англії програла у фіналі, та серіалом “Гра престолів”.

Як відомо, "Чорнобиль" (Chernobyl) — п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.