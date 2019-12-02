Серіал

Серіал "Чорнобиль" виграв європейську премію Rose d’Or Awards

Укрінформ
Мінісеріал "Чорнобиль" спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic отримав одразу дві нагороди престижного міжнародного фестивалю телевізійної продукції Rose d'Or ("Золота троянда"), що пройшов 1 грудня у Лондоні.

Про це повідомляє Deadline.

"Драма HBO і Sky "Чорнобиль" стала двічі лауреатом Rose D’Or Awards", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, "Чорнобиль" нагородили головним призом фетистивалю - The Golden Rose Award ("Золота троянда"). Також серіал отримав нагороду в категорії "Найкращий драматичний серіал".

Rose d'Or - міжнародний фестиваль телевізійної продукції, заснований 1964 року. У ньому беруть участь представники з понад 40 країн. Фестиваль відображає найважливіші тенденції та тренди сучасної телеіндустрії.

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"Чорнобиль" (Chernobyl) — п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із найбільших техногенних катастроф в історії.

Фото: HBO

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